Ceo di un'azienda licenzia in tronco 900 persone via Zoom

«Se siete collegati, fate parte di un gruppo sfortunato di persone che sono state licenziate». È il messaggio raggelante che l’amministratore delegato di una società di mutui per la casa, la Better.com, Vishal Garg, ha dato attraverso un collegamento Zoom a novecento dipendenti, il 9 per cento del totale del personale. «Il vostro lavoro - continua il messaggio pre-registrato - è terminato con effetto immediato».

Garg ha poi aggiunto che i dipendenti licenziati avrebbero avuto per email i dettagli dei benefit e delle spettanze. Il direttore finanziario, Kevin Ryan, ha commentato alla Cnn: «Mandare persone a casa è sempre qualcosa che ti prende allo stomaco, specie in questo periodo dell’anno. La nuova organizzazione ci permetterà di aggredire il mercato». Secondo la compagnia, le persone licenziate si sarebbero dimostrate improduttive, limitandosi a lavorare, in remoto, anche solo due ore al giorno. «Questa - conclude Garg - è la seconda volta nella mia carriera che faccio una cosa che non voglio fare. L’ultima volta, ho pianto». Nel video messaggio l’amministratore delegato appare freddo e distaccato.

