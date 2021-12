Caso Peng, in Cina sospesi tutti i tornei di tennis

01 dicembre 2021 a

Il presidente della Wta, Steve Simon, ha annunciato «l’immediata sospensione di tutti i tornei Wta in Cina, compreso Hong Kong». La decisione scaturisce dal "caso" Shuai Peng, la 35enne tennista cinese che ha denunciato di aver subito violenza sessuale dall’ex premier cinese. Dopo essere scomparsa, la tennista è riapparsa in foto e video che non hanno comunque convinto circa la sua libertà di espressione.

«In buona coscienza, non vedo come posso chiedere ai nostri atleti di gareggiare lì quando Peng Shuai non è autorizzata a comunicare liberamente ed è stata apparentemente sotto pressione al fine di contraddire la sua accusa di violenza sessuale - ha aggiunto Simon - Dato lo stato attuale delle cose, sono anche molto preoccupato per i rischi che tutti i nostri giocatori e il nostro staff potrebbero affrontare se dovessimo organizzare eventi in Cina nel 2022».

