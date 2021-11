Peng Shuai riappare in pubblico ma i video non cancellano i sospetti. Il dettaglio inquietante

21 novembre 2021 a

Peng Shuai è riapparsa in pubblico. La tennista cinese ha partecipato a un torneo giovanile a Pechino, secondo le foto rilasciate dall’organizzatore. La donna, era scomparsa dai radar dopo aver accusato di violenza sessuale un capo anziano del Partito comunista al potere, e il caso era diventato di portata internazionale.

Video su questo argomento Cina, la tennista Peng Shuai accusa: ex vice-premier mi violentò

I video sono stati postati da Hu Xijin, direttore del Global Times, media legato al governo di Pechino. La tennista è mostrata in piedi accanto a un campo, mentre partecipa a una premiazione. L’apparizione ha seguito un annuncio da parte dell’editore di un giornale del partito sabato su Twitter, che non può essere visto dalla maggior parte degli utenti di Internet in Cina, che la tennista si sarebbe presentata presto in pubblico. Nel breve filmato Peng appare abbastanza a suo agio, anche sorridente quandovienen chiamata dallo speaker. Ma non si ascoltano sue dichiarazioni e il video dura pochi secondi.

Tennis: Casa Bianca e Onu uniscono richieste alla Cina, 'fornite prove su condizioni Peng Shuai'

Poche ore prima sempre Hu Xijin aveva diffuso dei video che mostravano Peng Shuai dentro e fuori un ristorante di Pechino. I filmati sembrano essere girati sabato 20 novembre ma non sono bastati a cancellare i sospetti. La donna, anche in questi due video, non dice nulla, ascolta soltanto un discorso del suo allenatore.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

