Aveva rifiutato il ricovero, no vax Biacsics muore in Austria

01 dicembre 2021 a

a

a

È morto in Austria per una grave infezione da Covid-19 uno dei più noti anti-vaccinisti, Johann Biacsics, che aveva fatto parlare di sé anche perché utilizzava il disinfettante biossido di cloro pensando funzionasse come cura contro la malattia e aveva rifiutato il ricovero in ospedale. Lo hanno riferito i media del Paese, secondo cui l’uomo era stato portato in ospedale a inizio novembre, dove tuttavia aveva rifiutato i farmaci e le terapie dei medici.

No vax, aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Secondo quanto riportato, sarebbe stato convinto di aver sconfitto la malattia, nonostante fosse ancora positivo e poi in pericolo di vita. A casa, dopo il ricovero rifiutato, il 65enne ha assunto la candeggina, presentata dagli scettici sui vaccini come una presunta cura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.