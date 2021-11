La Germania prepara la stretta per i no-vax: il nuovo cancelliere Olaf Scholz vuole l'obbligo vaccinale

30 novembre 2021 a

La Germania imita l’Austria e i tedeschi dovranno probabilmente prepararsi ad un obbligo vaccinale. Il cancelliere tedesco in pectore Olaf Scholz si è espresso a favore dell'obbligo generale per il vaccino anti-Covid nel corso della consultazione fra Stato e Regioni sul Covid, a cui partecipa insieme ad Angela Merkel. "È importante stabilire un obbligo generalizzato alla vaccinazione", ha affermato Scholz vista la situazione critica degli ospedali tedeschi.

Un esempio lampante è quello del land del Baden-Württemberg: con i reparti di terapia intensiva sovraccarichi ci si prepara a trasferimenti di pazienti verso altri paesi. "Ci siamo preparati oggi, se fosse necessario, a dei trasferimenti all'estero", ha detto il ministro della Sanità del Baden-Württemberg Manne Lucha (Verdi) alla dpa, citata da Stimme. Diversi stati si sono già offerti di accettare pazienti in terapia intensiva Covid dal Baden-Württemberg. Fra questi la Svizzera e, in Italia, la Lombardia.

Robert Habeck, leader dei Verdi e futuro super ministro per clima, energia ed economia nel prossimo 'governo semaforo' in Germania, sposa il pugno duro: ”È molto chiaro ciò che deve succedere, i contatti devono essere ridotti, la regola 2G deve essere applicata a livello nazionale e vincolante per tutti i luoghi della vita pubblica e dovremo affrontare l'inverno con ulteriori misure omogenee, questo è, bisogna dirlo così in modo duro, un lockdown per i non vaccinati".

