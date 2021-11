Otto e mezzo, "no-vax come i terrapiattisti". Furia di Luca Telese: il Covid non è un gioco

30 novembre 2021 a

Luca Telese sbatte in faccia la realtà ai no-vax sul problema pandemia. Il giornalista di Tpi è ospite della puntata del 30 novembre di Otto e mezzo, programma di La7 condotto da Lilli Gruber, è ci va giù duro sul tema Covid: “Il controllo è a campione, gli italiani hanno una capacità di autoregolazione. Questi terrapiattisti che negano tutto non stanno vedendo la realtà. I tre paesi più vaccinati d’Europa, Italia, Spagna e Portogallo, sono quelli che stanno meglio, hanno meno contagi d’Europa. La sola Germania ha 390 morti, questi tre paesi insieme hanno invece 160 morti. Che cosa volete di più dal vaccino? I metodi funzionano, il green pass ce lo vogliono copiare perché si è rivelato un meccanismo di filtro. Ora i no-vax cercano di dire che ci sono mille difficoltà sui controlli, ma non ci sono. I no-vax non capiscono - alza la voce Telese - che non è un gioco, le persone stanno male se sono contagiate e rischiano di stare peggio, questo va difeso”.

