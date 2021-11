L'Europa fa la guerra al Natale, l'ultima follia del politicamente corretto

28 novembre 2021 a

L'ultima follia della Commissione europea riguarda i nomi religiosi e cristiani. Un documento interno della Commissione stabilisce che è meglio vietare riferimenti religiosi o nomi religiosi nelle comunicazioni ufficiali. Ne parla Il Giornale e il caso viene ripreso da Carlo Fidanza sui social.

L'europarlamentare di Fratelli d'Italia si sfoga su Instagram: "Siamo alla follia - scrive Fidanza sui social - Come denuncia @francescogiubi su il Giornale, la Commissione Europea sta piegando la lingua in nome del politicamente corretto e della presunta inclusività. Non si parlerà di Natale, ma di “periodo di vacanze”; stop anche ai nomi cristiani nelle comunicazioni, “meglio” usare nomi generici. Un altro piccolo passo verso il nulla".

