Reazioni avverse ai vaccini Covid, ecco i numeri del Regno Unito

Miocarditi, pericarditi e trombocitopenie. E ancora anemie, problemi all'udito e agli occhi. Il governo inglese ha pubblicato come sempre il report settimanale sulle sospette reazioni avverse ai vaccini contro il Covid 19. I dati riguardano tutti i vaccini disponibili sul territorio della Gran Bretagna (Astrazeneca, Moderna e Pfizer) e contengono i dati conteggiati fino allo scorso 10 novembre 2021.

Per AstraZeneca le tabelle riportate sul sito www.gov.uk parlano di 840.295 reazioni avverse di cui 1.122 letali entro 60 giorni dall'iniezione. Per Moderna le sospette reazioni avverse sono state finora 56.310 di cui 19 letali. Per Pfizer/Biontech le reazioni avverse sono state, invece, 370.739 di cui 611 letali. I dati si basano sulle "Yellow Card", le schede compilate dai medici di famiglia britannici e inviati a MHRA che è il corrispettivo italiano dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Ma quante dosi di vaccino sono state inoculate finora nel Regno Unito? 45 milioni a testa rispettivamente a Pfizer e AstraZeneca e 2,8 milioni di Moderna. Sempre secondo i dati pubblicati dal MHRA, finora nel Regno Unito sono state somministrate complessivamente 49,2 milioni di prime dosi, 44,8 milioni di seconde dose e 13,8 milioni di terze dosi.

