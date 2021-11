Boris Johnson senza mascherina, premier pizzicato a teatro

24 novembre 2021 a

Il premier britannico Boris Johnson non ha indossato la mascherina mentre assisteva a uno spettacolo in un affollato teatro di Londra, nonostante le molteplici richieste che il pubblico la indossasse per tutto il tempo. Lo ha riferito il "Guardian", citando il racconto delle persone presenti al teatro, dove andava in scena la tragedia di di William Shakespeare, "MacBeth". L’accusa arriva mentre da giorni i politici laburisti accusano il premier conservatore di aver perso di credibilità. Johnson è anche stato fotografato senza mascherina in un’area pubblica del teatro, assieme a una persona ritenuta sua parente.

La decisione di Johnson di non indossare la mascherina a teatro arriva dopo che, in precedenza, è stato criticato per non averne indossata una mentre era seduto accanto al 95enne David Attenborough al vertice Cop26, mentre era con personale medico in un ospedale di Hexham e su un treno a Manchester. Il premier negli ultimi giorni è stato criticato per la sua gestione di varie questioni, dalle ferrovie all’assistenza sociale, oltre che per il discorso di lunedì in cui ha perso il filo e ha fatto confuse dichiarazioni, passando da Peppa Pig a Lenin.

