L'influencer manda in tilt il ristorante all you can eat: mangia troppo e viene bandito

20 novembre 2021 a

a

a

Brutta disavventura per un influencer in un ristorante all you can eat in Cina. L’uomo, conosciuto come Mr Kang, si filma e va in diretta durante le sue grandi abbuffate nei ristoranti, un comportamento che stavolta gli è costato caro all'Handadi Seafood BBQ Buffet nella città di Changsha. Come dichiarato dallo stesso “colpevole” durante il primo pasto ha mangiato 1,5 kg di zampe di maiale mentre al secondo appuntamento nel ristorante all you can eat ha ingurgitato quasi 4 kg di gamberi. Numeri che hanno dell'incredibile.

"Questi sono i cibi pericolosi". La lista nera di cosa non dovete comprare

“Sono capace di mangiare molto, è una colpa questa? È una decisione discriminatoria” la reazione di Mr Kang riportata dalla Bbc. Il protagonista del fattaccio ha inoltre evidenziato che con i suoi ordini non è stato sprecato cibo, come spesso può capitare nei locali con il prezzo fisso in cui si può mangiare a volontà. Il proprietario del ristorante ha motivato così la decisione di bandirlo dal locale: “Ogni volta che viene qui, perdo qualche centinaio di yuan. Anche quando beve latte di soia può berne 20 o 30 bottiglie. Quando mangia le zampe di maiale consuma l'intero vassoio. E per i gamberi di solito la gente usa le pinze per raccoglierli, lui invece usa un vassoio per prenderli tutti”.

"Una porzione al giorno..." Tumore al colon, il cibo che dovete assolutamente evitare

L’imprenditore, che si è specializzato nel buffet di cibo alla griglia, ha messo nella lista nera tutti i live-streamer. Ma anche il governo cinese vuole limitare gli influencer alimentari. L’anno scorso il regime ha dato il via ad un giro di vite: tali video potrebbero essere a breve vietati in tutto il paese. Il presidente Xi Jinping in prima persona ha invitato i cittadini a "combattere contro lo spreco di cibo viste le crescenti preoccupazioni per la carenza di cibo”.

Dieta giusta: pochi alimenti antinfiammatori portano a demenza e deficit cognitivi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.