Green pass a oltranza, ecco fino quando sarà esteso l'obbligo. La mossa finale di Draghi per vaccinare tutti

02 novembre 2021 a

a

a

Mentre si discute della proroga dello stato d'emergenza per il Covid - si parla di marzo, anche se la reiterazione non può superare i 12 mesi, quindi gennaio, senza nuovi interventi legislativi - la misura che impatta in maniera maggiore sui cittadini è l'obbligo di green pass al lavoro. Ebbene, secomndo le ultime indiscrezione l'estensione dell'obbligo di certificato verde che attesta l'avvenuta vaccinazione potrebbe andare ben oltre l'obiettivo temporale di Pasqua.

Il governo vara la stretta: ecco fino a quando dureranno green pass obbligatorio e stato di emergenza

Il green pass dovrebbe rimanere obbligatorio fino a giugno, scrive il Corriere della sera che illustra l'intenzione del governo per gestire la seconda fase della campagna vaccinale. La scelta servirebbe a garantire lavoro e apertura dei locali pubblici anche se i contagi da Covid-19 dovessero continuare a crescere.

La promessa del Governo sul greenpass: con questi numeri di vaccinati sarà ridotto l'uso

Come dicevamo, serve un nuovo decreto per prorogare lo stato d'emergenza e il green pass. Entrambe le misure scadono il 31 dicembre. Secondo la legge lo stato di emergenza nazionale può durare 12 mesi prorogabili per altri 12, e dopo il 31 gennaio 2022 non si potranno stabilire ulteriori rinnovi. Per evitarlo il governo sta pensando di trasformare la norma in un emendamento ad altri provvedimenti come il milleproroghe o con un provvedimento ad hoc. A novembre la decisione, anche in base all'andamento dei contagi.

La proroga dello stato di emergenza ora è un problema per il Governo

"Se per lo stato di emergenza finora i rinvii sono stati di tre mesi, massimo sei, la certificazione verde potrebbe essere obbligatoria fino all'estate o addirittura oltre" scrive il Corriere che sottolinea come l'obiettivo del governo sia uno, vaccinare il più persone possibile e coinvincere anche i più riottosi.

Scontata la proroga delle restrizioni generali della pandemia, come l'obbligo di mascherine al chiuso e in luighi all'aperto dove sono possibili gli assembramenti, così come il distanziamento sociale.

Green pass, a Trieste manifestavano per la libertà rischiando di toglierla a tutti

Novità dovrebbero arrivare sui singoli protocolli di sicurezza che regolano le varie attività e che vengono aggiornati sulla base dell'andamento della curva epidemiologica. Parliamo del periodo di quarantena per i vaccinati, che potrebbe subire allentamenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.