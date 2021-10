Foto sexy davanti alla bara del padre, bufera sull'influencer

29 ottobre 2021 a

Lei si chiama Jayne Rivera ed è una giovane influencer di Miami con molti follower su Instagram e Tik Tok. Ha annunciato ai suoi fan la morte del papà, un veterano di guerra. Poi è andata davanti alla bara e si è ritratta in pose sexy con dietro il cadavere, di cui si vedono le mani ricomposte. Le immagini stanno scandalizzando il mondo e Instagram le ha eliminato l'account social.

Dopo lo scandalo suscitato lei si è difesa ai microfoni della Nbc News sostenendo di non aver fatto nulla di male. "Ho scattato le foto con le migliori intenzioni in un modo che mio padre avrebbe approvato se fosse stato ancora vivo. Ognuno gestisce la perdita di una persona cara a modo suo; alcuni sono più tradizionali mentre altri potrebbero sembrare tabù. Per me, ho trattato la celebrazione come se mio padre fosse proprio accanto a me, posando per la macchina fotografica come aveva fatto in molte occasioni prima".

