Vittoria sta meglio ma non esce dall'ospedale. Fedez e Chiara Ferragni restano con lei

Vittoria sta meglio. A testimoniarlo una foto in cui sorride contenta pubblicata sui profili social del papà e della mamma. La prima immagine dopo il ricovero in ospedale qualche giorno fa per aver contratto il pericoloso virus respiratorio sinciziale che sta tenendo in apprensione non solo i Ferragnez ma moltissime famiglie in Italia.

"Vittoria vuole ringraziarvi tutti per i dolci messaggi e pensieri curativi, questa è lei ora, si sente bene", scrive Chiara Ferragni sotto la fotografia della piccola, che ha sette mesi. Il virus, come ha spiegato nei giorni scorsi Fedez, sempre attraverso il suo profilo Instagram, la bambina l'avrebbe preso dal fratellino maggiore, Leone che però sembra stare bene perché i casi più problematici si registrano tra i neonati. Il rapper ha scritto che la secondogenita rimane comunque ricoverata ma forse ancora per poco: "Dai che forse domani ci dimettono dall'ospedale... Che settimana raga". A dimostrazione che gli ultimi sette giorni sono stati un vero incubo per i Ferragnez molto in apprensione per le condizioni della piccola Vitto, come la chiamano in famiglia, per le difficoltà respiratorie.

