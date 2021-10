Carolina di Monaco, la nuova foto con i capelli grigi: svolta chic definitiva

Giada Oricchio 27 ottobre 2021 a

a

a

Carolina di Monaco alla riscossa: a 64 anni la primogenita di Grace Kelly dice sì ai capelli bianchi. Era chiaro fin dall’inizio che la scelta di principesse e vip di apparire in pubblico con i capelli naturali non fosse una semplice moda, ma un’affermazione di sé stesse, la voglia di rivendicare che “sale e pepe” non rende affascinanti solo gli uomini: il tempo passa per tutti, la personalità resta (per chi ce l’ha). E così, dopo il principio di ricrescita, Carolina ha tagliato periodicamente la chioma fino ad abbandonare anche le punte dalla tinta castana. Ci sono voluti alcuni mesi, ma adesso sfoggia un bob corto scalato fino alle spalle che aggiunge un quid alla sua bellezza. E non è stato facile perché i capelli bianchi sono più porosi non avendo melanina e si deve ricorrere a trattamenti specifici per evitare il rischio di ingiallimento.

Le nuove foto di Charlene. E la figlia Gabriella ridotta così, ultimo guaio a Monte Carlo

La moglie di Ernst di Hannover, che ha chiesto ufficialmente il divorzio per sposare la nuova compagna, è in buona compagnia. La regina di Spagna Letizia Ortiz ha mostrato filamenti bianchi senza perdere un grammo di eleganza e raffinatezza. Stesso dicasi per il Premio Oscar Julia Roberts, paparazzata con la ricrescita mentre passeggiava mano nella mano con il marito per le vie di New York. E che dire di Andie Macdowell, chioma argento al festival di Cannes 2021 o delle due antesignane Diane Keaton e Jane Fonda? La rivoluzione fashion è iniziata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.