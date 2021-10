Cosa è successo ad Alec Baldwin, le indagini dopo la sparatoria: "L'addetta alle armi..."

23 ottobre 2021 a

Il giorno dopo la tragedia sul set del film western "Rust" fuori da Santa Fe, negli Stati Uniti il quadro dell'incidente inizia a delinearsi con la primissima ricostruzione: la pistola usata da Alec Baldwin avrebbe sparato un proiettile vero e secondo la polizia, l'attore avrebbe utilizzato un’arma che gli era stata consegnata da David Halls, un assistente alla regia. L’arma si trovava in un carrello insieme ad altre due pistole; nel consegnarla a Baldwin, Halls ha urlato “cold gun” (letteralmente “pistola fredda”) per segnalare che la pistola non conteneva proiettili veri e si poteva maneggiare in modo sicuro. Quando Baldwin, poco dopo, ha effettivamente usato la pistola mentre provava una scena, secondo la ricostruzione della polizia l’arma ha sparato un vero proiettile, che ha colpito la direttrice della fotografia Halyna Hutchins al petto e ha ferito Joel Souza, che si trovava dietro di lei, alla spalla. Hutchins è morta poco dopo in ospedale per la ferita riportata.

La ricostruzione della polizia racconta anche che l’assistente alla regia non sapeva che la pistola contenesse proiettili veri, quando l’ha consegnata a Baldwin. L’arma era stata preparata e messa sul carrello dalla persona addetta alle armi del film, insieme a una cintura con fondina usata nella scena. Dopo lo sparo, l’arma è stata riconsegnata alla persona responsabile delle armi, che ha estratto il bossolo, poi consegnato alla polizia.

Negli Stati Uniti è previsto che sui set in caso di utilizzo di armi vere sia presente una persona qualificata con il ruolo “addetto alle armi” per il quale è prevista una specifica licenza per ragioni di sicurezza. Secondo BBC, che ha ottenuto un documento che elenca i membri della troupe convocati sul set per la giornata in cui è avvenuto l’incidente, la persona responsabile delle armi sul set di Rust era Hanna Gutierrez Reed, 24 anni e secondo LA Times era al suo secondo incarico in questo ruolo.

