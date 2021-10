Alec Baldwin sotto choc dopo la sparatoria sul set: come sono partiti i proiettili veri

22 ottobre 2021 a

Una donna è morta e un uomo è rimasto ferito dopo che l'attore e produttore del film Alec Baldwin ha sparato sul set con una pistola di scena. Ma come è potuto accadere? L'incidente è avvenuto verso le due del pomeriggio al Bonanza Creek Ranch, dove si stavano girando alcune scene del western "Rust", di cui Baldwin è produttore e protagonista e adesso l'attore è sotto choc. E' stato lui a sparare scaricando l’intero caricatore di quella che credeva essere una pistola di scena e ha finito per uccidere la direttrice della fotografia Halyna Hutchins (nella foto) e ferire lo stesso regista Souza di cui al momento non si conoscono al momento le condizioni.

La Hutchins, 42 anni, è stata trasportata in aereo all’University of New Mexico Hospital, dove è stata dichiarata morta dal personale medico. Souza, 48 anni, è stato portato in ambulanza al Christus St. Vincent Regional Medical Center, dove è in cura per le sue ferite.

L'ufficio dello sceriffo di Santa Fe ha aperto un'indagine per scoprire cosa è successo e che tipo di proiettile c'era nella pistola; non si sa se gli spari siano partiti durante le riprese o durante una prova. Per ora non sono state formulate accuse penali. La società di produzione ha diffuso una nota in cui si dice "devastata" da quanto accaduto. La donna rimasta uccisa è Halyna Hutchins, direttrice della fotografia del film, 42 anni, mentre è rimasto ferito Joel Souza, il regista, 48 anni. Hutchins è stata inizialmente trasportata in ospedale, allo University of New Mexico Hospital, dove è stata dichiarata morta. Souza, invece, è stato portato in ambulanza al Christus St. Vincent Regional Medical Center. Le riprese sono state fermate.

Alec Baldwin spara, la pistola è carica e uccide la direttrice di fotografia

