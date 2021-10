Alec Baldwin spara sul set di Rust: uccisa la direttrice di fotografia, ferito il regista

22 ottobre 2021 a

Preme il grilletto e si consuma il dramma sul set del film western "Rust" in New Mexico. L'attore Alex Baldwin ha ucciso la direttrice della fotografia e ferito il regista. Durante la scena di una sparatoria della pellicola, girata al Bonanza Creek Ranch nel New Mexico, Baldwin, 66 anni, ha sparato credendo che la pistola di scena fosse caricata a salve, invece le pallottole erano vere e hanno raggiunto in maniera fatale la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, 42 anni, e ferito il regista, Joel Souza. A renderlo noto - dopo la prima ricostruzioni dei fatti - sono state le autorità locali. Ma le indagini sono ancora in corso e non sono state avanzate accuse formali.

Secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe, Baldwin non sapeva che l’arma potesse sparare colpi veri. Hutchins, è stata trasportata d'urgenza in aereo all'ospedale dell'Università del New Mexico ad Albuquerque, ma non ce l’ha fatta, mentre Souza, 48 anni, versa in condizioni critiche nella Terapia intensiva del Christus St. Vincent Regional Medical Center.

Il portavoce dello sceriffo, Juan Rios, ha riferito che gli agenti sono intervenuti intorno alle 14 ora locale al Bonanza Creek Ranch dopo delle chiamate al 911 che segnalavano una persona che aveva ricevuto spari sul set del film. Gli inquirenti indagano sul tipo di proiettile. "Questa indagine rimane aperta e attiva", ha dichiarato il portavoce, aggiungendo che "non sono state presentate accuse in relazione a questo incidente" e che "i testimoni continuano a essere interrogati dagli investigatori".

