"Giorni contati". La profezia del fratellastro affossa Meghan Markle: cadrà la testa di Harry

La prossima “vittima” di Meghan Markle sarà una testa coronata, per la precisione quella del marito Harry d’Inghilterra. La fosca profezia è di Thomas jr. Markle, fratellastro della Duchessa di Sussex. I rapporti nella famiglia Markle sono piuttosto tesi, per usare un eufemismo, da quando Meghan è entrata a far parte della Royal Family, salvo poi non farsi andar bene nemmeno i Windsor. La famiglia d’origine l’accusa di essere un’arrampicatrice sociale, fredda e spietata, cambiata molto dopo aver impalmato lo scapolo d’oro Harry, lei replica che si è sentita tradita da padre, fratello e sorella perché rilasciavano interviste sul passato familiare, insomma erano in cerca di visibilità e soldi facili alle sue spalle.

Sta di fatto che Thomas jr., 55 anni, è entrato al GVip australiano e a un coinquilino ha confidato: “La testa di Harry sarà la prossima a cadere. I giorni da marito di Harry sono contati, il matrimonio precedente di Meghan è durato appena due anni. Lei ha ottenuto tutto quello che voleva dall’ex coniuge e poi lo ha scaricato. Harry sarà tagliato sul prossimo ceppo. È una donna a sangue freddo”. Un elogio via l’altro, verrebbe da dire. In prime nozze, nel 2011, l’ex attrice sposò il produttore cinematografico Trevor Engelson, 44 anni, ma si separarono dopo 23 mesi.

Sempre all’interno del GFVip australiano, il fratello maggiore, venditore di infissi in Oregon, ha scritto una lettera a Harry e Meghan il cui contenuto però è ancora top secret. Non saranno complimenti visto che finora Markle jr. ha speso parole urticanti per definire la sorellastra. Ad agosto, infatti, ha rivelato di aver avvertito il principe Harry d’Inghilterra che Meghan è “molto superficiale, falsa e presuntuosa”, che era ancora in tempo per non sposarla e che gli avrebbe “rovinato la vita” considerando che aveva già abbandonato “la sua carne e il suo sangue”, cioè la famiglia d’origine. Thomas jr., che non fu invitato alle nozze nel 2018, e Meghan non si vedono dal 2011. E con questi presupposti difficilmente si rivedranno presto.

