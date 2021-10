Il libro che sconvolgerà la Royal Family: potenti rivelazioni su vizi e virtù. Terremoto in arrivo

05 ottobre 2021 a

“Un libro intimo con potenti rivelazioni. Cambierà la percezione della Royal Family”. Non c’è pace per Elisabetta II. Tina Brown, ex direttrice di “Vanity Fair America” è pronta a dare alle stampe la sua ultima fatica letteraria “The Palace Papers: Inside The House Of Windsor – The Truth And The Turmoil” (in italiano “Le carte del palazzo. Dentro la casa dei Windsor – La verità e il tumulto”): il balcone di Buckingham Palace si prepara a tremare sotto i colpi di un nuovo terremoto mediatico su vizi e virtù della più antica monarchia del mondo. Tina Brown, già invisa a Corte per l'esplosiva biografia del 2007 sulla principessa Diana, ha promesso che sarà un libro “molto dettagliato e intimo sui Windsor con potenti rivelazioni che cambierà per sempre la percezione della Royal Family”.

Alla soglia dei 95 anni Sua Maestà è costretta a fare i conti con le rivelazioni di giornalisti e scrittori e a neutralizzare il fuoco amico dei fuggiaschi Duchi di Sussex Harry e Meghan. Il libro dell’ex direttrice di Tatler, Vanity Fair America e New Yorker, infatti, uscirà nell’aprile 2022, quasi in concomitanza con la temutissima biografia del Principe Harry sulla vita a Londra, sugli anni successivi alla morte della madre Lady D e sul rapporto con il padre Carlo e Camilla oltre alla rottura con il fratello William. Secondo “The Telegraph”, il libro di Brown ha l’ambizione di raccontare la vera storia della famiglia reale nei 25 anni dalla morte di Lady D, vuole approfondire i motivi della faida tra i fratelli William e Harry e le cause della Megxit, ma soprattutto farà luce su Andrea di York alle prese con i seri guai giudiziari dello scandalo Epstein e al quale la madre, The Queen, sta pagando milioni di spese legali. A giugno 2022 sono previsti i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, i settant’anni sul trono di Elisabetta II, ma potrebbero essere oscurati dagli scheletri nell’armadio che Tina Brown, nota per non fare sconti alle teste coronate, è pronta a tirare fuori.

