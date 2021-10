Meghan Markle e Harry, nessun battesimo in Inghilterra. La decisione su Lilibet Diana

Giada Oricchio 13 ottobre 2021 a

a

a

Nuovo sgarbo del principe Harry e Meghan Markle alla Regina Elisabetta. La figlia di 4 mesi Lilibet Diana Mountbatten-Windsor sarà battezzata in California. A rivelare la notizia è il “Telegraph”, subito ripreso dal “Daily Mail”. Una fonte anonima ha raccontato al tabloid: “Non ci sarà un battesimo nel Regno Unito, non accadrà”.

Secondo il giornale britannico, il principe Harry e la moglie Megan Markle hanno optato per una cerimonia in USA, nello specifico nella chiesa episcopale del vescovo Michael Curry, lo stesso che pronunciò il sermone da 14 minuti durante lo sfarzoso matrimonio al castello di Windsor nella cappella di S. Giorgio nel 2018. E’ curioso notare come i Duchi di Sussex abbiano usato il nomignolo privatissimo della Regina (Lilibet) per la secondogenita in segno di omaggio, ma poi non sentano il desiderio di far conoscere la pronipote a The Queen.

Di sicuro è un’occasione persa: il battesimo poteva essere il momento giusto per un riavvicinamento. Non a caso, per i commentatori reali si tratta “dell’ennesimo sgarbo della coppia alla monarchia”. Una decisone che arriva dopo un’altra scortesia: il rifiuto dell’invito al party organizzato dal futuro Re William d’Inghilterra e dalla moglie Kate Middleton, il prossimo 19 ottobre, per celebrare la statua di Lady Diana, svelata il 1° luglio scorso. Se la bimba, nata il 4 giugno 2021 e di cui non c’è ancora un’immagine ufficiale, sarà davvero battezzata negli Stati Uniti, non sarà considerata in automatico un membro della Chiesa anglicana come per tutti i Windsor, compreso il fratellino Archie. Tuttavia, potrà diventarlo in seguito se si trasferirà nel Regno Unito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.