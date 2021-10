Dall'Austria a Roma, perché il ministro va al Monte di Pietà

Gianfranco Ferroni 12 ottobre 2021 a

a

a

E' ministro, in Austria, per la Digitalizzazione e gli Affari Economici: Margarete Schramböck, esponente del governo che era guidato da Sebastian Kurz, ha fatto visita alla sede di Affide a Roma in piazza del Monte di Pietà. Affide, leader in Italia ed Europa del credito su stima, fa parte del gruppo Dorotheum, società internazionale con base in Austria, che si occupa sin dal 1707 dell’attività di credito su stima, alla quale affianca ormai da diversi anni anche l’impegno come casa d’aste.

Travolto dallo scandalo, Kurz si dimette in Austria

L’incontro che si è tenuto è stata l’occasione per mostrare e raccontare il lavoro di Affide, la sua storia e il ruolo che ha assunto negli anni il credito su stima. «Siamo molto onorati di aver ricevuto presso la nostra storica sede Margarete Schramböck, la ministra austriaca per la Digitalizzazione e gli Affari Economici», ha dichiarato Andreas Wedenig, Direttore Generale di Affide, e «questo incontro per noi rappresenta un momento importante, perché rafforza questo gemellaggio ideale che lega Italia e Austria e che si ritrova anche nel legame tra Dorotheum, nostra casa madre, e Affide. Abbiamo avuto l’occasione di mostrare il grande lavoro che stiamo facendo con il credito su stima in Italia, forti anche dell’esperienza storica maturata da Dorotheum, senza dimenticare la responsabilità sociale che da sempre ci guida».



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.