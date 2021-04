Collasso, stress per il Covid e addio alla poltrona: in Austria si dimette il ministro della Salute

13 aprile 2021 a

a

a

Il Covid porta dietro di sé strascichi di tutti i tipi, compresi alcuni effetti collaterali per gli esponenti politici, sottoposti ad una grande pressione da oltre un anno. Rudolf Anschober, ministro della Salute dell’Austria, ha annunciato martedì le sue dimissioni, dicendo che non poteva continuare nell'estenuante lavoro di aiutare a guidare la risposta al coronavirus della nazione austriaca a causa dei persistenti problemi di salute personale causati dal superlavoro.

Draghi si è stufato e dice basta a Speranza: caccia ad un nuovo ministro della Salute

Anschober, 60 anni, è entrato in carica come ministro della Salute dal gennaio dello scorso anno, quando il suo partito dei Verdi è diventato il partner minore della coalizione di governo sotto il cancelliere conservatore Sebastian Kurz. Il ministro nelle passate settimane aveva avuto due collassi e ha spiegato: “Nella peggiore crisi sanitaria degli ultimi decenni l’Austria necessita di un ministro alla salute al 100% in forma. Non voglio autodistruggermi”. La prossima settimana sarà nominato il successore di Anschober.

"Volgarità e arroganza, non merita commenti". Salvini contro Speranza e poi avverte: "Al Governo fino a che c'è bisogno"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.