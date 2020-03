Coronavirus, bomba di Angela Merkel: si infetterà il 70% dei tedeschi

L'Italia sempre più isolata dall'Europa. Nelle ultime ventiquattr'ore, Stati membri e compagnie aeree hanno «spento» i contatti col Belpaese. Il «blackout» è scattato subito dopo che il premier, Giuseppe Conte, ha annunciato che tutta l'Italia è «zona protetta». E questo mentre nel Vecchio continente (e non solo), il Coronavirus accelera senza precedenti, registrando l'allarme anche della cancelliera tedesca, Angela Merkel, secondo cui, «tra il 60 e il 70% della popolazione in Germania si infetterà con il virus».

Tra i primi Stati a chiudere le frontiere, l'Austria. Il cancelliere, Sebastian Kurz, ha annunciato uno stop degli ingressi dall'Italia. «Gli austriaci, che si trovano in Italia, vengono riportali in Austria, ma devono restare per due settimane in autoisolamento», ha detto il capo del governo austriaco. Il ministro degli Interni austriaco invece, ha annunciato che «i controlli di frontiera saranno intensificati». Anche l'Albania ha deciso di imporre il divieto totale dei collegamenti aerei e marittimi con l'Italia. Per il ministro albanese per l'Infrastruttura «il nostro provvedimento segue la proclamazione ieri sera (lunedi, ndr) di tutta l'Italia quale zona protetta da parte del pre mier Giuseppe Conte».

Poi c'è la Spagna che ha vietato tutti i voli diretti con l'Italia fino al prossimo 25 marzo. Il governo spagnolo, considererebbe questa misura «proporzionata, obiettiva e non discriminatoria» a fronte delle limitazioni agli spostamenti imposte dall'Italia e per il fatto che «la maggior parte dei casi importati nel nostro Paese sono collegati a viaggi in Italia». Frontiere chiuse anche da parte della Slovenia che ha chiesto ai suoi cittadini che si trovano in Italia di tornare a casa. «Porte chiuse» anche da parte di Malta che ha già sospeso i collegamenti passeggeri con il nostro Paese, aerei e navali. Sull'isola, ricordiamo, vivono oltre 9 mila italiani residenti...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI