Elisabetta parla di Filippo e si commuove, lacrime al Parlamento scozzese

Elisabetta apre la sessione del parlamento scozzese e per la prima volta dalla sua morte parla di Filippo commuovendosi. Durante il suo discorso all’apertura del parlamento scozzese, la sovrana ha parlato per la prima volta in pubblico del compianto marito e dei loro teneri soggiorni a Balmoral: «Quanti bei momenti insieme, in questo meraviglioso Paese».

Anche la prima ministra Nicola Sturgeon, dopo aver accolto la sovrana nell’aula dei dibattiti di Holyrood, ha omaggiato il principe Filippo con poche ma sentite parole. «L’appuntamento di oggi è tinto di rammarico per una triste assenza». Poi il microfono è tornato a Sua Maestà, vestita con un cappotto verde coordinato con il cappello, che ha ricordato l’impegno degli scozzesi durante il Covid e l’importanza della questione ambientale.

