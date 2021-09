La sinistra ora se la prende con la Nutella: fa male ai bambini, alle foreste e agli animali

25 settembre 2021 a

Le grandi battaglie politiche della sinistra in Europa. In Francia Jean-Luc Mélenchon, leader della formazione di sinistra radicale La France Insoumise, si è scagliato contro la Nutella, uno dei prodotti italiani più amati in tutto il mondo. Il politico, sconfitto alle elezioni presidenziali del 2017, ha lanciato la sua corsa all’appuntamento elettorale del 2022 in un’intervista al quotidiano Libération, in cui ha anche attaccato la Nutella, marchio di proprietà del gruppo Ferrero: “Non fa bene ai bambini, non fa bene alle foreste e agli animali che ci vivono. Una delle mie priorità sarà la sicurezza alimentare. Proibiremo la pubblicità alimentare per i bambini. Poi razionamento di zucchero e sale nell’alimentazione e proibizione di additivi coloranti e conservanti, classificati come prodotti cancerogeni, nei salumi. Non conosco - ha concluso Mélenchon - un genitore che non voglia fare attenzione a quel che mangia suo figlio”.

