Coldiretti applaude: "Bene prorogare la tassa sulla plastica. Evita rincari"

Leonardo Ventura 19 settembre 2021 a

a

a

La plastic e la sugar tax sono destinate ad avere un effetto a valanga sui prezzi finali degli alimenti proprio mentre l’Italia si trova ad affrontare una preoccupante fiammata dell’inflazione anche sulla spesa alimentare. È quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’apprezzare la volontà del ministro Stefano Patuanelli di prorogarne ulteriormente l’entrata in vigore. L’obiettivo di riduzione della plastica - sottolinea la Coldiretti - va perseguito nell’ottica di una visione strategica di ampio respiro con incentivi premianti per lo sviluppo e la ricerca piuttosto che con misure punitive soprattutto perché per alcune categorie di prodotto non ci sono al momento alternative. In tale ottica, sarebbe strategico - continua il presidente della Coldiretti - sostenere le filiere bioplastiche e biochemicals anche attraverso l’integrazione della ricerca pubblica e la promozione di network tecnico scientifico sui territori che porti a una filiera italiana della biochimica verde. Il sistema alimentare sta già affrontando il balzo dei costi e energetici e dei carburanti in un paese come l’Italia dove l'85% delle merci viaggia su strada. Al rincaro dei costi energetici - evidenzia la Coldiretti - si aggiunge quello per gli imballaggi, dalla plastica all’acciaio, dal vetro fino al legno e alla carta che incidono su diverse filiere, dalle confezioni di latte, alle bottiglie per succhi e passate, alle retine per gli agrumi ai barattoli smaltati per i legumi.



La promessa del Governo: "Pronto a tagliare le tasse sulle bollette. Imposte assurde"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.