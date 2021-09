Harry e Meghan Markle i più influenti, sui social scoppia la bufera

15 settembre 2021 a

a

a

Il Time ha inserito il principe Harry e la moglie Meghan tra le persone più influenti al mondo, al primo posto della classifica delle icone. La consacrazione della prestigiosa rivista Usa arriva proprio in occasione del 37esimo compleanno di Harry e a pochi giorni da un sondaggio di segno opposto che ha registrato la popolarità della coppia ai livelli minimi storici nel Regno Unito. Nella sua motivazione il Time riconosce alla coppia - trasferitasi in California da oltre un anno, dopo il "divorzio" dalla Casa reale britannica - il merito di «aver dato una voce a chi non ne ha».

Nel dettaglio, la patinata rivista argomenta che «passare all’azione non è stata una scelta facile per i giovani duchi, benedetti per nascita e talento e bruciati dalla fama. Sarebbe stato molto più semplice per loro godersi la propria fortuna e rimanere in silenzio». Il Time si complimenta con Harry e Meghan che «trasformano la compassione in azione attraverso la loro Fondazione Archewell. Danno voce a chi non ce l’ha». La testata fa un riferimento diretto al loro impegno con associazioni senza scopo di lucro che aiutano le comunità bisognose, offrono supporto per la salute mentale a donne e ragazze della comunità afroamericana negli Stati Uniti e forniscono cibo alle persone colpite da disastri naturali in India e nei Caraibi. «In un mondo in cui tutti hanno un’opinione su persone che non conoscono, il duca e la duchessa nutrono compassione per le persone che non conoscono - sottolinea il Time - Non si limitano a parlare. Si lanciano in battaglia».

Kate paparazzata coi figli, i messaggi nascosti nella foto: stoccata a Meghan?

Sui social non si sono fatti attendere i commenti negativi da parte di chi contesta il merito di tale scelta oltre a criticare pesantemente la copertina, visibimente photoshoppata fin quasi a diventare caricaturale. Nella foto, ambientata nella loro proprietà californiana da oltre 14 milioni, Harry in piedi è vestito di nero, appoggiato ad un parapetto di pietra, con la sua mano sulla spalla destra di Meghan, davanti a lui, in look total white. Il servizio è firmato dal loro amico nonché celebre chef, Josè Andrès. In passato la duchessa era stata irritata da un intervento troppo invasivo su una sua fotografia pubblicata su un noto giornale e in un’altra occasione aveva personalmente chiesto al fotografo Peter Lindberg di non nascondere le sue lentiggini nello scatto destinato alla copertina di un numero da collezione di British Vogue, due anni fa. Accanto alla coppia, tra le più celebri e discusse al mondo, nella blasonata classifica sono presenti molte donne iconiche, tra cui Simone Biles, Billie Eilish, Naomi Osaka, Britney Spears e Kate Winslet, oltre al premier Mario Draghi, unico italiano nella lista, e Alexei Navalny.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.