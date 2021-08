Volto coperto e fucile, ecco chi è l'attentatore di Kabul

Amaq, l’organo di propaganda del sedicente Stato islamico, ha pubblicato sul web l’immagine di un uomo identificato come Abdul Rehman Al-Loghri, indicandolo come il «martire» che si è fatto saltare in aria nei pressi dell’aeroporto di Kabul. Volto coperto e fuclle, ecco chi è l'attentatore kamikaze di kabul. L'esperta Rita Katz, la più grande esperta al mondo di terrorismo islamico, pubblica sul suo profilo Twitter la foto del kamikaze che si è fatto esplodere all'esterno dell'aeroporto di Kabul.

BREAKING: #ISIS has claimed today's bombings at #Kabul_Airport in an 'Amaq report, stating that its fighters killed and wounded approx 160. The report for the attack comes with a picture of the suicide bomber. pic.twitter.com/mBJX4pPsrW