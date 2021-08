Interrotto concerto al Central Park, l'uragano Henri fa tremare New York

22 agosto 2021 a

A causa dell’arrivo dell’uragano Henri è stato interrotto il grande concerto organizzato a Central Park che prevedeva l’esibizione di star come Bruce Springsteen e Paul Simon per celebrare la ripresa di New York dal coronavirus.

BREAKING: Mayor Bill de Blasio just officially called off the #WeLoveNYCConcert @ABC7NY pic.twitter.com/8g9V5X77lV — Ryan Field (@RyanFieldABC) August 22, 2021

Il sindaco Bill De Blasio ha deciso che l’evento doveva essere sospeso e ha esortato i partecipanti a tornare a casa. Il governatore Andrew Cuomo ha dichiarato lo stato di emergenza per parti dello Stato.

