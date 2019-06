New York, elicottero si schianta contro un grattacielo

È arrivando sbandando poi, come una palla di fuoco, si è schiantato contro un grattacielo di 54 piani. Nel cuore di Manhattan un elicottero è finito contro un palazzo di 200 metri tra la 51esima e la Settima avenue. Per il governatore della città Cuomo viene subito esclusa la pista del terrorismo: "Nessuna indicazione". Si tratterebbe di una sciagura nei cieli della Grande Mela: per i media locali ci sarebbe solo una vittima, il pilota, morto dopo un atterraggio di emergenza fallito. A bordo del velivolo non ci sarebbe stato nessun altro.