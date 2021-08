Sull'orlo del divorzio, spunta la verità su Alberto e Charlène

Giada Oricchio 18 agosto 2021 a

a

a

Dal Principato di Monaco rompono il silenzio: Alberto e Charlène sono sull'orlo del divorzio. Pochi giorni fa, palazzo Grimaldi ha rilasciato un comunicato in cui rivelava che Sua Altezza Serenissima era stata sottoposta a un terzo intervento chirurgico a causa di una grave infezione otorinolaringoiatrica contratta in Sudafrica dove si trova da inizio anno per portare avanti la campagna ambientalista di tutela e salvaguardia dei rinoceronti in via di estinzione. Il principe Alberto II aveva fatto sapere che l'operazione, durata 4 ore in anestesia totale, era andata bene e che presto avrebbe raggiunto l'amata consorte insieme ai gemelli Jacques e Gabriella. Dunque, aveva spazzato via le nubi di una crisi matrimoniale irreversibile.

"Quella volta che Carolina..." Charlene di Monaco, rispunta un inquietante precedente

Ma oggi una voce autorevole ha raccontato un'altra versione dei fatti: "Il matrimonio è in una fase molto, ma molto difficile. Con Charlène sono in una fase di allontanamento, non soltanto fisico” ha detto Christa Mayrhofer-Dukor, cugina di Grace Kelly, madre di Alberto, in un’intervista esclusiva al settimanale “Oggi”. Possibile che la zia del principe si stia inventando tutto per qualche ora di visibilità? Possibile che non sia stata in qualche modo autorizzata a rendere pubbliche affermazioni confidenziali? La donna avrebbe parlato al telefono con il regale nipote che ha confessato di vivere "un distacco fisico e interiore”. Christa Mayrhofer-Dukor ha aggiunto: “Francamente avevo già una sgradevole impressione, ossia che Alberto non andasse più d’accordo con Charlène, che non ci si trovasse più bene. Per questo motivo, secondo me, si potrebbe arrivare presto al divorzio. Se ci penso bene, Alberto me lo ha accennato, diciamo così, tra le righe. Se ripenso al tono di voce che aveva Alberto, credo che arriveranno presto al divorzio. Quei due si sono allontanati nella vita quotidiana, lei va per la sua strada, lui ha scelto la sua”. Chi dice la verità? Alberto di Monaco e Charlène che continuano a mandarsi messaggi d'amore, seppur a distanza, o la cugina che insiste sull'addio al di là delle apparenze?.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.