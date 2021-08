Charlene di Monaco irriconoscibile nell'ultima foto postata su Instagram

12 agosto 2021 a

a

a

Charlene di Monaco è in Sudafrica da qualche mese. Lì sta trascorrendo il periodo di convalescenza in seguito a un'infezione seguita a un intervento chirurgico alla testa. Questa volta, però, si è fatta vedere sui social attraverso una foto in bianco e nero che la ritrae con gli occhi cerchiati di nero. Con un'espressione a dir poco inquietante.

Si fa rivedere Charlene di Monaco! Ma un dettaglio rafforza i sospetti

Accanto alla foto Charlene pubblica un testo nel quale spiega il motivo del suo gesto: fermare il bracconaggio dei rinoceronti. Per molti, però, la sua permanenza in Sudafrica, nasconderebbe non una reale convalescenza post operatoria ma la crisi del suo rapporto con Alberto di Monaco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.