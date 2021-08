Terza operazione in 3 mesi, fiato sospeso per Charlene di Monaco

Giada Oricchio 13 agosto 2021 a

Terza operazione nel giro di tre mesi per la principessa Charlène di Monaco. A dare il drammatico annuncio è un comunicato ufficiale di palazzo Grimaldi: Sua Altezza Serenissima sarà sottoposta in giornata a un intervento chirurgico la cui durata prevista è di 4 ore e in anestesia totale. Non è chiaro se riguardi di nuovo la testa come successo in precedenza. Con un annuncio simile si può considerare definitivamente smentita l'ipotesi di un lifting "mascherato": la Wittstock è in precarie condizioni di salute e non è in via di miglioramento dopo la grave infezione a naso, gola e orecchie (pare in seguito a una brutta caduta) che le sta causando un calvario senza fine.

Charlène è in Sudafrica dai primi di marzo e solo pochi giorni fa aveva pubblicato su Instagram un video in cui invitava a donare per la campagna a tutela dei rinoceronti in via di estinzione. Si era fatta fotografare con occhi cerchiati di nero e abito tribale in qualità di testimonial: "Il corno dei rinoceronti non è cool". Un'iniziativa che faceva presupporre fosse in via di guarigione, invece la situazione è sempre più complicata e la terza operazione sicuramente allungherà i tempi di permanenza in Sud Africa ben oltre il mese di ottobre, come ha rivelato la stessa Charlene a un'emittente radio 2 settimane fa.

In assenza di ulteriori dichiarazioni ufficiali dallo staff di Corte, pare che il principe Alberto, con i gemelli Jacques e Gabriella, sia sul punto di raggiungere la moglie così da starle vicino per un lungo periodo. Una visita che porrebbe fine alle indiscrezioni di un divorzio imminente. Di sicuro, al momento, la Wittstock dovrà accantonare la tutela della fauna selvatica e mettere tutto il suo spirito battagliero al servizio di se stessa.

