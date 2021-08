Kabul, la fuga disperata in aeroporto per scappare dai talebani

15 agosto 2021 a

a

a

Mentre il presidente afghano Ashraf Ghani ha accettato di dimettersi spiegando che "le operazioni militari a Kabul sono impossibili" e la bandiera statunitense viene rimossa dall'ambasciata Usa a Kabul compaiono le immagini terribili della fuga dalla capitale ormai in mano ai talebani. La gente scappa dall'Afghanistan anche in auto, causando lunghe code di traffico. Una corsa disperata verso l'aeroporto prima che sia troppo tardi.

Talebani a Kabul? Usa in fuga come in Vietnam? "Non accadrà mai"- Le ultime parole famose di Joe Biden

Le immagini sono inquietanti mentre i talebani marciano alla periferia della capitale, ordinando ai loro combattenti di astenersi dal perpetrare violenze e di consentire un passaggio sicuro a chiunque scelga di andarsene. In molti, bloccati nel traffico, abbandonano letteralmente in mezzo alla strada le auto ferme in coda e proseguono a piedi verso l’aeroporto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.