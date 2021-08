Talebani a Kabul? Usa in fuga come in Vietnam? "Non accadrà mai"- Le ultime parole famose di Joe Biden

Fosca Bincher 15 agosto 2021 a

Non accadrà mai, “non c'è alcuna possibilità che si possa vedere la gente prelevata dal terrazzo sul tetto dell'ambasciata Usa in Afghanistan. Non c'è nulla di paragonabile al Vietnam”. Parola di Joe Biden, presidente degli Stati Uniti. Proprio mentre i talebani entrano a Kabul e gli americani vengono prelevati dall'ambasciata Usa da enormi elicotteri che li prendono sul tetto al politologo Ian Bremmer vengono in mente le parole pronunciate in conferenza stampa da Biden appena un mese fa, l'8 luglio. Sicurezze che si sono sgretolate come neve al sole e che purtroppo dimostrano come la leadership Usa sia in mani incerte e incappate in una delle peggiori disavventure di politica estera che si possano ricordare. Ecco la trascrizione della Caporetto di Biden

Domanda: E' inevitabile ora che l'Afghanistan torni in mano ai talebani?

Biden: No, non lo è. Perché c'è un esercito afghano di 300 mila soldati, tutti ottimamente equipaggiati alla pari con i migliori eserciti nel mondo, e ha pure una forza aerea. Davanti a looro ci sono 75 mila talebani. Non è affatto inevitabile che prendano il paese nelle loro mani...

Domanda: L'intelligence americana sostiene che presto il governo di Kabul collasserà...

Biden: Non è vero...

Domanda. Può chiarirci cosa le ha detto l'intelligence e se questo accadrà o no?

Biden: Non è vero. Non hanno detto quello, non hanno affatto raggiunto quella conclusione.

Domanda. Quale livello di certezza si ha che il governo afghano non sia destinato a collassare?

Biden. La leadership del governo afghano deve restare unita. Ha chiaramente la capacità di sostenere al suo posto il governo che c'è.

Domanda: Lei vede similitudini fra questo ritiro di truppe Usa e quel che accadde in Vietnam come qualcuno avverte?

Biden. No, in alcun modo. Zero similitudini. Allora avevi intere brigate che sfondarono i cancelli della nostra ambasciata. Sei brigate se non sbaglio. L'esercito talebano non è come quello del Vietnam del Sud o del Nord. Non c'è nulla di minimamente paragonabile in termini di capacità militare. Non c'è alcuna possibilità che si possa vedere la gente prelevata dal terrazzo sul tetto dell'ambasciata Usa in Afghanistan. Non c'è nulla di paragonabile al Vietnam. Quindi la domanda ora è, dove vanno da qui? E' ancora presto per un giudizio, ma l'eventualità che i talebani invadano tutto e posseggano l'intero paese è altamente improbabile

