Charlene di Monaco, "è successo dopo". La rivoluzione della principessa su Instagram

Anno 2021 fuga dalla monarchia: Charlène di Monaco diventa influencer. Una volta il sogno di molte bambine era sposare il principe azzurro, vivere in un castello e sussurrare a Bambi o nella peggiore delle ipotesi a topini come Gas Gas. Ma i tempi cambiano, oggi le donne desiderano l’autodeterminazione. Vogliono essere principesse di se stesse (ben venga). Come disse la cinica Cristina Yang di Grey’s Anatomy alla sua “persona” Meredith Grey riguardo al marito Derek Shepherd: “Non è lui il sole. Il sole sei tu”.

Qualcosa di simile deve essere successo a Charlène Wittstock, moglie di Alberto di Monaco. Da inizio giugno, quando è esploso il caso del non ritorno a Monte Carlo con esilio volontario in Sudafrica e indiscrezioni su un imminente divorzio dal principe Alberto causa presunte infedeltà e malpancismo di Corte, il suo account Instagram è cambiato radicalmente. L’ex campionessa di nuoto è passata da pubblicare random foto di un felice quadretto familiare con il marito e i gemellini Jacques e Gabriella a postare con maggior frequenza e costanza foto e messaggi, tutti incentrati su se stessa come testimonial della causa ambientalista a tutela dei rinoceronti in via di estinzione e sulla sua meravigliosa terra d’origine.

Ad Alberto ha concesso un paio di affettuosi video in occasione dell’anniversario per i 10 anni di matrimonio passato lontano l’uno dall’altro per colpa di una grave infezione otorinolaringoiatra che la terrà incollata a Johannesburg almeno fino a ottobre. Charlène ha abbadonato quello sguardo triste e remissivo, ora è una novella Amina, la regina guerriera di Zazzau vissuta tra il 1533 e il 1600. Il risultato? Molto gossip e tanti follower in più. In appena un mese, infatti, Sua Altezza Serenissima, iscritta a Instagram dal 24 ottobre 2016, ha visto salire il pallottoliere dei seguaci da 221.000 a 283.000, un bel balzo in avanti destianto a proseguire. Probabilmente a suscitare l’interesse verso la Wittstock è la curiosità sul destino della sua vita privata: separazione sì o no? E dove vivrà? E i figli? Ma è altrettanto vero che questa svolta di Charlène affascina: sembra una principessa ribelle scappata da una torre d’avorio. Una favola moderna.

