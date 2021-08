Charlene di Monaco riappare in video e foto: il dettaglio che rafforza i sospetti, come si fa vedere

Giada Oricchio 08 agosto 2021 a

Sì, è proprio Charlène Wittstock in Grimaldi. La principessa di Monaco è riapparsa sui social, ma con un dettaglio stupefacente: la mascherina. Dopo la videointervista in cui il viso gonfio ha fatto ipotizzare ai tabloid che si sia sottoposta a un lifting e non a un’operazione chirurgica a seguito di un’infezione a naso, gola e orecchie, Sua Altezza Serenissima ha pubblicato sull’account ufficiale Instagram (i follower stanno aumentando da quando è in Sudafrica, nda) una clip e una gallery fotografica destinate a far discutere.

E’ tutto molto rock e per niente principesco. Nel filmato, Charlène fa un lungo appello per la difesa e la tutela dei rinoceronti in via di estinzione (in particolare la specie di Giava e Sumatra) a causa dei bracconieri che li uccidono per il prezioso corno d’avorio. Musica tensiva, immagini di repertorio e il racconto doloroso nell’assistere a questa strage silenziosa: “E’ il momento di agire, è urgente fare qualcosa adesso”. Poi il tono della voce cambia e da compassionevole si fa alto, greve, severo e crudo: “Strappare il corno non è cool” urla la principessa ricordando che nel 2020, la pandemia da Covid-19 ha aggravato la situazione portando a una riduzione della sorveglianza e a un contestuale aumento della caccia illegale. Più che un rimprovero, un monito rabbioso sottolineato da un gesto: una mano al naso a indicare la mutilazione e un’altra con il dito puntato contro i criminali della fauna sudafricana. Infine con la mano chiusa a pugno per rafforzare il messaggio fa un appello a donare alla sua associazione per fermare il massacro: “Get up, stand up! Alziamoci, muoviamoci per l’Africa, supportatemi! Ve lo chiedo per favore, è una mia precisa responsabilità aiutarli, possiamo fare di questo un mondo migliore. Donate a chasingzero. Ho bisogno di voi”.

Al di là della richiesta, colpisce però la scelta, davvero molto singolare, di Charlène di indossare per tutti i 2’30” del video una mascherina nera molto coprente. In maglietta mimetica, giacca verde militare abbinata a un paio di pantaloni marroni con cappello e stivaloni neri, la principessa è seduta in maniera assai informale per terra in piena savana, intorno non c’è nulla eppure porta la mascherina anti Covid. E’ possibile che sia un escamotage per non mostrare le conseguenze degli interventi, di qualunque natura essi siano. Di sicuro dai capelli alla postura passando per il soggiorno prolungato nel paese nativo, la metamorfosi grida ribellione alla corte monegasca.

E c’è dell’altro. L’ex nuotatrice olimpica ha postato una foto in bianco e nero dove si mostra con un abito tipico africano, occhi cerchiati di nero, sguardo truce, mano al naso e dito puntato: “Il corno dei rinoceronti non è figo! Uniamoci sotto la mia iniziativa #chasingzero e mettiamo fine alle atrocità che mettono a rischio la nostra preziosa fauna selvatica” recita la caption.

A seguire lo slogan “rhino horn not cool” scritto in rosso sangue. Immagini impattanti e fortemente iconiche pronte a diventare virali per la forza mediatica. Charlene è lontano anni luce dal lusso sfrenato, dai pizzi e merletti e dal protocollo reale di Monte Carlo. Cosa si dice ora sulla Rocca? Cosa ne pensa il marito Alberto, con il quale la danno sull’orlo del divorzio?

