Il Sexgate alla Casa Bianca al tempo di Bill Clinton: ora è una serie tv

06 agosto 2021

Una nuova serie tv è pronta a scombussolare il mondo della politica americana. Sul piccolo schermo arriverà infatti la storia dello scandalo Sexgate che ha visto coinvolti il presidente Usa Bill Clinton e Monica Lewinsky, giovane stagista. I retroscena di quella vicenda sono pronti ad essere trasmessi in tv in “American Crime: Impeachment”, una produzione che ha avuto come consulente per la scrittura proprio l’ex amante di Clinton. Lo scandalo fu enorme e Clinton nel 1998 venne sottoposto ad impeachment per falsa testimonianza e ostruzione della giustizia, venendo infine assolto dal Senato. Ad oltre vent’anni di distanza ecco che riemerge la storia, con una serie televisiva che farà sicuramente discutere.

