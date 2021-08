Meghan Markle è assetata di notorietà e ha ridotto il principe Harry ad essere un pagliaccio

05 agosto 2021 a

Da principe a giullare di corte: la triste parabola di Harry d'Inghilterra. La stella della moglie Meghan Markle brilla più di prima tra foto "criptate" di Lilibet e iniziative benefiche dall'alto dei suoi amatissimi e costosissimi tacchi Aquazzurra, Jimmy Choo o Gianvito Rossi. L'esperto di monarchia inglese, Antonio Caprarica, ha fotografato per "Vanity Fair" il carattere della duchessa di Sussex: "Una donna intelligente, ambiziosa, astuta e abile calcolatrice, ma incoerente. Ha seguito sì una strategia, ma che è basata su un dettaglio: l’incoerenza. Una che dice 'io con quei fetenti dei Windsor non voglio più avere niente a che fare, per me quelli sono infrequentabili, sono razzisti' poi non può continuare a basare tutto sull’attacco contro la royal family". E le cose stanno proprio così.

Per i suoi 40 anni, la Markle ha pubblicato un video sul sito della fondazione Archewell in cui videochiama l'attrice Melissa McCarthy per promuovere 40X40, un progetto a supporto delle donne disoccupate, tra le più colpite dalla pandemia. “In occasione del mio 40esimo giro intorno al Sole, mi sono chiesta: 'Cosa succederebbe se tutti dedicassimo 40 minuti ad aiutare qualcun altro o a fare da mentore a una persona che ha bisogno? E poi cosa succederebbe se chiedessimo ai nostri amici di fare lo stesso?'" dice l'ex attrice di professione "essere famosa". Così ha chiesto a 40 amici tra attivisti, sportivi, artisti e leader di dedicare 40 minuti di tutoraggio a supporto delle donne che si rimettono nel mondo del lavoro. Tutto perfetto, patinato, cristallizzato: lei seduta (così da mascherare una eventuale pancetta post partum) in abito bianco con scarpe beige, non un ciglio fuori posto in un salotto dai colori coloniali. Ma il vero messaggio è nei particolari. Innanzitutto nessun ringraziamento pubblico agli auguri dei Windsor (fatti nelle storie Instagram così da non lasciare traccia dopo 24 ore). Non li ama, ma come ha osservato Caprarica li sfrutta visto che grazie alla gag concordata con la McCarthy -travestita da lady inglese per il tè delle 5 - ha ricordato ancora una volta di appartenere alla Royal Family. Un messaggio non certo subliminale. Vedessi mai che qualcuno si chieda: "Meghan chi? L'attrice di Suits?".

Poi le tre foto posizionate in modo strategico sulla scrivania e fatte vedere di sfuggita. Sono sgranate, ma secondo il sito americano Page SIX, quella al centro ritrarrebbe Harry mentre bacia la fronte di Lilibet Diana, nata il 4 giugno scorso. In questo modo ha dato un colpo al cerchio e uno alla botte: iniziativa pro donne e contentino alla invadente ma utilissima stampa rosa, sempre buona per veicolare i suoi messaggi. E infine Harry. A lui il ruolo più marginale di questo spot di compleanno dove la duchessa è la protagonista assoluta. Il principe fa una fugace apparizione dietro ai vetri della porta finestra e si improvvisa giocoliere per fare ridere sua maestà Meghan. Dieci secondi, poi evapora. Non è al suo fianco e il risultato è una comparsata umiliante. L'attrice ha rotto con i Windsor perché non voleva essere l'eterna seconda a Buckingham Palace, ma così Harry è passato da principe rispettato a spalla comica. E l'uscita della biografia contro i parenti rischia di alienargli anche le simpatie degli americani, notoriamente compatti a testuggine quando si tratta di famiglia.

