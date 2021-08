La variante Delta dilaga in Cina. Pechino rinvia l'apertura delle scuole a causa del Covid

02 agosto 2021 a

a

a

La variante Delta del Covid sta causando problemi a tutte le nazioni del mondo, Cina compresa. Nel primo paese dove si è sviluppato il virus che da oltre un anno e mezzo sta segnando le nostre vite sono stati registrati 98 casi di positività, per quello che è il numero più alto di infetti da inizio 2021. La mutazione Delta, arrivata dall’India, ha raggiunto ormai una ventina di città e ha spinto le autorità locali, tra cui quelle di Pechino, ad adottare un pacchetto di misure come il rinvio dell’apertura delle scuole oltre ad altre limitazioni.

Boom di contagi in Islanda. Il sospetto di Enrico Ruggeri: "Eppure sono tutti vaccinati"

In particolare, data la grave situazione epidemica, la provincia di Hunan ha annunciato la sospensione di tutte le attività didattiche e dei programmi di formazione, chiedendo a studenti e insegnanti di evitare di viaggiare se non necessario. Secondo gli aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale della Cina, i contagi interni sono stati 55. Rischio lockdown duro per gli abitanti cinesi?

Scherzetto Pfizer e Moderna: salgono i prezzi dei vaccini. Grandi affari di Big Pharma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.