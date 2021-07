Vaccino in cambio di soldi: così a New York vogliono sconfiggere il Covid

28 luglio 2021 a

a

a

A partire da venerdì, chi si vaccinerà contro il Covid a New York riceverà 100 dollari. “Non c’è niente di meglio che questo. Penso che ciò farà la differenza per molte persone”, ha detto il sindaco Bill De Blasio annunciando oggi il provvedimento in una conferenza stampa online. Il premio scatterà dopo la prima dose. I soldi verranno dati attraverso una carta pre-pagata che verrà spedita a domicilio. De Blasio è preoccupato per la crescita di casi della variante Delta nella città, già gravemente colpita dalla pandemia.

Google ai dipendenti: «Rientro in ufficio solo con vaccino»

Lunedì il sindaco aveva annunciato che dal 13 settembre tutti i 340mila dipendenti comunali - fra cui vigili del fuoco, poliziotti e insegnanti - dovranno essersi vaccinati o sottoporsi a test settimanali. L’obbligo scatta già dal 2 agosto per il personale sanitario della città, mentre a partire da questa data i dipendenti comunali non vaccinati dovranno sempre indossare la mascherina al lavoro. Al momento 4,9 milioni di newyorchesi, pari al 71% della popolazione adulta, hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. A chi gli chiedeva cosa avesse da dire a tutti coloro che si sono già vaccinati, senza aspettare un ’premio’, de Blasio ha risposto: “Hanno fatto una buona cosa”. Gli Usa provano a dare un’ultima accelerata alla campagna vaccinale.

"Inevitabile, sennò il Covid...". Il prof Galli e la nuova battaglia per il vaccino ai bambini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.