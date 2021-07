Che succede ai malati Covid prima di essere intubati, la rivelazione è sconvolgente

22 luglio 2021 a

a

a

Mi chiedono il vaccino ma ormai è troppo tardi. Brytney Cobia è medico in un ospedale dell'Alabama. E lavora a stretto contatto con i malati Covid. Negli ultimi giorni c'è stata un impennata dei contagi da variante Delta e, con i suoi occhi, sta vedendo ammalarsi e morire molti giovani. Anche giovanissimi. E cosa le chiedono prima di essere intubati? Di vaccinarsi ma ormai è troppo tardi.

Green pass, regioni, discoteche e stato di emergenza, ecco il decreto Covid

In un post su Facebook la Cobia svela cosa dice ai pazienti: "Io tengo loro la mano e spiego che ormai è troppo tardi per vaccinarsi. Pochi giorni dopo, quando stanno per morire, chiamo i familiari e spiego loro che il miglior modo per onorare il loro caro è farsi vaccinare e incoraggiare tutti coloro che conoscono a fare lo stesso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.