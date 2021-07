L'obiettivo è salvare vite, Salvini fa yoga e risponde all'attacco di Draghi

22 luglio 2021 a

Matteo Salvini risponde alle parole di Mario Draghi che ha criticato chi non vuole l'obbligo vaccinale. Il leader della Lega fa yoga rispetto all’attacco ricevuto.

Salvini porge la mano alla Meloni: "Nessun litigio minerà l'unità". Il rifiuto del green pass obbligatorio

“L’obiettivo di tutti, mio come di Draghi, è salvare vite, proteggere gli italiani, la loro salute, il loro lavoro, la loro libertà. Fondamentale mettere in sicurezza gli anziani, i nostri genitori e i nostri nonni, senza penalizzare, rinchiudere o multare i figli e i nipoti. Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, che invitano alla prudenza sui vaccini per i minorenni, invitano forse a morire? Per fortuna no. Anche oggi in Italia, come nei giorni passati, il numero di ricoverati in terapia intensiva è sotto controllo, 158 (col 98% dei letti vuoti) a fronte dei 385 di un mese fa. Bene, avanti così. Gli italiani, come sempre, si stanno dimostrando un grande popolo, e per loro come per me il principio guida è uno: la Libertà”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

