Meghan Markle e Harry candidati agli Emmy per l'intervista con Oprah: si beccano il premio tv?

Quello che Meghan Markle non ha ottenuto da attrice, lo ha acciuffato da duchessa di Sussex: è stata candidata al prestigioso Emmy Award, il più importante premio televisivo a livello internazionale, l'equivalente del premio Oscar per il cinema, del Grammy Award per la musica e del Tony Award per il teatro. L’intervista esplosiva del principe Harry e della moglie Meghan Markle ha ricevuto una nomination agli Emmy: “Oprah Winfrey con Meghan & Harry: un CBS Primetime Special” è in lizza in una categoria speciale per l’ “eccezionale saggistica” e i vincitori saranno annunciati il prossimo 19 settembre nel corso della 73° edizione della serata evento.

Nel famigerato faccia a faccia del 7 marzo scorso, i duchi di Sussex accusarono un membro (non fecero il nome, nda) della Royal Family di razzismo sostenendo che era preoccupato per il colore “troppo scuro” della pelle di Archie, il primogenito. Dissero anche che the firm - così viene chiamata la monarchia britannica - rimase indifferente davanti alle richieste di aiuto di Meghan incinta sull’orlo del suicidio e che Carlo, una volta sul trono, avrebbe negato il titolo di principe ad Archie (“è un suo diritto, gli spetta, non può abusare della sua posizione per cambiare la norma” affermò la Markle). Sostennero altresì che il futuro Re li aveva tagliati fuori finanziariamente subito dopo la decisione di volersi dimettere da “royal senior” (circostanza dimostratasi infondata in base ai resoconti pubblici) e che Kate Middleton aveva fatto piangere Meghan pochi giorni prima del matrimonio per i vestiti delle piccole damigelle.

La rottura tra William e Harry risale a marzo 2019 quando il fratello maggiore venne informato del (presunto) bullismo della Markle ai danni del personale di Kensington Palace. Il duca di Cambridge definì Meghan una donna “spietata” e Harry tuonò: “Quello che Meghan vuole, quello ha”. Ci sono dieci testimoni pronti a raccontare le vessazioni subite nell’anno londinese di Harry e Meghan ma è pur vero che la coppia respinge le accuse bollandole come un’operazione di discredito.

