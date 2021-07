Meghan Markle, la principessa Anna contro Harry e il matrimonio: "È incapace". Il racconto di una catastrofe annunciata

14 luglio 2021 a

“Unfit”. Inadeguata, incapace. L’ultimo tassello in ordine di tempo alla guerra tra i duchi di Sussex e i Windsor lo mette Lady Colin Campbell, scrittrice di ben sette libri sulla monarchia britannica. Nel libro Meghan and Harry: The Real Story, la Campbell racconta un retroscena che risale al 2018 cioè quando Harry annunciò di voler sposare l’ex attrice Meghan Markle. Finora era noto che William d’Inghilterra aveva consigliato allo scapestrato fratello minore di pensarci bene, di non aver fretta, mentre il fu Filippo di Edimburgo ribadì “le attrici si frequentano ma non si sposano”.

Ebbene, oggi si scopre che la prima ad annunciare la catastrofe sarebbe stata la principessa Anna, unica figlia femmina della regina Elisabetta: “Non sposare quella donna, è assolutamente inadatta. Lei è sbagliata per noi, è sbagliata per il Paese, è sbagliata per il ruolo che dovrebbe assumere”. Una profezia o un rifiuto snob che ha innescato la successiva disastrosa catena di eventi?

Di certo quelle parole hanno lasciato allibito Harry e stizzito Meghan che fin da subito ha capito di essere persona gradita a Corte meno di quanto lo era Madame Du Barry alla Corte di Maria Antonietta. E chissà che non sia stata proprio la 70enne principessa Anna a esternare preoccupazione per quanto sarebbe stata scura la pelle di Archie, primogenito dei duchi di Sussex, oggi genitori felici anche di Lilibet Diana, nata il 4 giugno scorso, nella loro villa da 14 milioni di dollari a Montecito in California.

