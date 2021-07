Euro 2020, il principe William via da Wembley senza salutare Sergio Mattarella: spunta il video

Giada Oricchio 14 luglio 2021 a

Il principe William si è congratulato o no con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra nella finale degli Europei? Il mistero si infittisce. Alcune testate giornalistiche italiane hanno scritto che il primogenito di Carlo e Lady Diana, in violazione del fair play istituzionale, avrebbe lasciato lo stadio di Wembley senza aspettare la premiazione e senza stringere la mano a Mattarella. Ma Kensington Palace e la Uefa hanno confermato che William, presidente dell’Associazione calcio inglese, Kate e il piccolo George sono rimasti in tribuna autorità per tutta la cerimonia e finché l’Italia non ha alzato al cielo la coppa di Euro 2020.

Inoltre, il Daily Mail on line sostiene che la notizia della “fuga” sia falsa perché in un filmato tv si vede il duca di Cambridge guardare il presidente italiano proprio nei momenti successivi alla sconfitta anche se riconosce che non è chiaro se William si sia complimentato a caldo.

Nella clip, infatti, sembra che il principe sia intercettato e distratto da un’altra persona proprio mentre sta per avvicinarsi a Mattarella. Tuttavia niente esclude che la stretta di mano sia avvenuta in privato, lontano dalle telecamere. Di sicuro un omaggio è arrivato con un post sull’account ufficiale Instagram dei Cambridge: “Complimenti @azzurri. Una grande vittoria”. Dunque nessun incidente diplomatico? Diciamo che dal Quirinale tutto tace: nessuna conferma o smentita sulle tanto dibattute congratulazioni post partita.

