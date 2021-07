Kate Middleton a Wimbledon, esplode il caso quarantena: perché non tornano i conti

Giada Oricchio 11 luglio 2021 a

Fine della quarantena per Kate Middleton, ma è giallo. La duchessa di Cambridge e moglie del principe William rompe l’autoisolamento per partecipare alle finali di Wimbledon previste per oggi e domani. Venerdì scorso, Kate fu prelevata d’urgenza dal Royal Box di Wimbledon e portata a Kensington Palace per la quarantena di 10 giorni, nonostante sia vaccinata (sembra, ma non è sicuro, con due dosi), perché era venuta a contatto con una persona infetta da Covid durante il torneo di tennis.

Ora la notizia che guarderà la finale femminile al fianco del principe William e domenica quella maschile anche se sarà da sola perché il futuro Re assisterà alla finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra allo stadio di Wembley. Tuttavia, non è chiaro come mai la Middleton possa già lasciare l'auto-isolamento. In base alle regole stabilite dal governo del primo ministro Boris Johnson, se fosse venuta a contatto con un positivo lo scorso 2 luglio, dovrebbe stare in quarantena fino a lunedì prossimo. Ma così non è. Per questo i tabloid hanno ipotizzato che la vicinanza con la persona infetta risalga al 29 o 30 giugno e venerdì sia stato solo il momento della comunicazione ufficiale.

