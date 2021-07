Charlene Wittstock, che fine ha fatto la moglie di Alberto di Monaco: l'ultima indiscrezione

Giada Oricchio 10 luglio 2021 a

Si fanno sempre più insistenti le voci di un addio di Charlène di Monaco, la moglie del principe Alberto II, a Monte Carlo. L’ex nuotatrice olimpionica è nell’amata Sudafrica - terra in cui è cresciuta dopo essere nata in Zimbabwe - da gennaio 2021 per partecipare a una campagna di tutela dei rinoceronti in via di estinzione a causa del bracconaggio. A maggio però ha contratto un’infezione a naso, gola e orecchie talmente grave da rendere necessari due misteriosi interventi chirurgici a distanza di un mese l’uno dall’altro per una serie di complicazioni.

La seconda operazione è arrivata a fine giugno, proprio a ridosso del ritorno nel Principato affacciato sul Mar Ligure per i festeggiamenti dei 10 anni di matrimonio con Alberto. I medici le vietarono di mettersi in viaggio e il rientro in patria non solo saltò, ma fu rinviato a data da destinarsi. Così Charlène Lynette Wittstock non ha trascorso l’anniversario di nozze circondata dall’amore della famiglia: la prima volta dal 2011.

La principessa però ha pubblicato sul suo account Instagram un paio di video toccanti in cui ha sottolineato la sofferenza per il momento difficile e ha celebrato Alberto definendolo “la mia roccia e la mia forza”.

Eppure nonostante i comunicati e le dichiarazioni pubbliche piene di affetto, la lunga permanenza in Sud Africa preoccupa sempre più i monegaschi e i tabloid che l’accusano di essere una mamma poco presente per Jacques e Gabriella e di non dimostrare attaccamento al trono.

Oggi, Sua Altezza Serenissima ha risposto alle indiscrezioni, che la vorrebbero decisa a non mettere più piede in quel covo di serpi che è la corte di Monte Carlo, con una serie di fotografie su Instagram: “Trascorrendo il tempo con Jacqui e Bella che fanno le coperte. Auguratemi buona fortuna” recita la caption. Peccato che sia tutto da remoto, lontana migliaia e migliaia di km. Negli scatti, Charlène ha sempre i capelli cortissimi alla militare, è sorridente, sembra in forma e manda baci ai gemellini. Ma su Facetime, non di persona.

