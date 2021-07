Royal Family, "Camilla non deve essere regina". Il sondaggio catastrofico, la tegola sul principe Carlo

Giorgia Peretti 04 luglio 2021 a

Le sorti della Corona inglese dopo la Regina Elisabetta? Il popolo della Gran Bretagna si è espresso sul futuro del Regno e ha sentenziato: “Camilla non deve diventare regina”. Questa è la risposta che prevale tra gli umori dei sudditi intervistati da un sondaggio del Daily Express. Dopo la recente morte del principe Filippo, lo scorso 9 aprile, si inizia a tastare il sentiment attorno al successore della regina Elisabetta II, da poco 93enne. Oltre sessanta intervistati su cento (campione di duemila adulti) non vogliono che la consorte del principe Carlo, indossi la corona. Un dato che secondo l’esperto reale Phil Dampier “preoccupa senz’altro sia Carlo che Buckingham Palace”.

Una percentuale molto alta stando alle parole dell’esperto che sarebbe evocativa del “fantasma” della principessa Diana, che a 24 anni dalla sua morte resta la “regina del cuore” del popolo inglese. Potrebbe essere proprio questo il motivo per il quale il Palazzo ancora non si espone in merito alle sorti della corona dopo Elisabetta.

Al “ The Times” è stato intervistato il primogenito di Camilla, Tom Parker Bowles il quale si è detto incerto sui possibili scenari futuri che vedrebbero protagonista la madre: “Non so se mamma sarà regina. La verità è che questa cosa ancora non è stata decisa”. Ma su una cosa sembra non avere dubbi, ovvero l’impopolarità di Camilla a causa della relazione extraconiugale con Carlo mentre era sposato con Diana. Anche se, secondo l’esperto, non sarebbe solo una questione riconducibile al paragone costante con l’ex moglie di Carlo bensì si tratterebbe di un problema di età (la duchessa di Cornovaglia ha 73 anni). In molti, spiega Dampier, pensano che Camilla “sia troppo avanti con l’età per assumere un ruolo tanto impegnativo sia dal punto di vista fisico che psicologicamente mentale”.

Così si preferirebbe saltare una generazione e incoronare la giovane Kate Middleton, stesso discorso anche per Carlo d’Inghilterra. La sua figura non è mai stata troppo amata dai suoi sudditi, complice anche la fine del matrimonio con Lady D. Una sorta di antipatia aleggerebbe attorno all’erede al trono che dopo tanti anni ancora non è riuscito a spazzare via. A confermare quanto raccontato dall’esperto sarebbe il sondaggio del “Daily Express”, secondo il quale il 41% degli intervistati preferirebbe vedere incoronato direttamente il figlio William. Un vero smacco, ma Dampier assicura che “non accadrà mai” complice anche la lunga attesa per salire al trono, la più lunga nella storia del Regno Unito.

