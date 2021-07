Lady Diana, il dettaglio sulla statua non sfugge ai sudditi: ora si capisce tutto

Giada Oricchio 03 luglio 2021 a

Lady Diana rivive nei giardini di Kensington Palace. Sono tanti i simboli nascosti nella statua inaugurata dal principe William e dal principe Harry il 1° luglio, giorno del 60esimo compleanno della madre. La cerimonia è stata breve e intima: William, Harry e la famiglia Spencer. Assenti i Windsor per motivi di opportunità visti i pessimi rapporti con Diana anche se il principe Carlo ha fatto sapere che non avrebbe presenziato per non rivivere ricordi dolorosi. Il monumento è stato progettato dallo scultore Ian Rank-Broadley e rappresenta la principessa di Galles in piedi insieme a tre bambini.

“E’ una scelta studiata che rappresenta un particolare momento della vita della principessa” ha sottolineato Kensington Palace in una nota. Infatti, è ispirata a una cartolina di Natale del 1993 e simboleggia la prima volta di Lady D senza Carlo, la nuova vita dopo la separazione.

Nella foto Diana indossa gli stessi abiti ripresi dallo scultore: una gonna longuette blu scuro, una camicia celeste plissettata con il collo alzato e una cintura con fibbia rettangolare. Cambia l’acconciatura: nella statua i capelli di Diana sono più lunghi rispetto a quelli della foto. I bambini rappresentano le cause umanitarie che ha sostenuto e la sua grande eredità nel campo della beneficenza, ma anche l’amore per William e Harry. Nel Sunken Garden, luogo caro alla principessa triste, sono stati piantati i suoi fiori preferiti: rose, tulipani, dalie e il non-ti-scordar-di-me, simbolo della promessa di affetto eterno e devozione.

